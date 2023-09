Mattarella | Le forze armate sono il presidio delle nostre libertà

Leggi su agi

(Di sabato 9 settembre 2023) AGI - "Fu un sentimento di sbandamento che accompagnava lo svelamento di un inganno, quello del regime fascista, aggiunto alla acquisita consapevolezza della rottura del patto tra monarchia e popolo. In quei terribili giorni e da lì sino alla fine del conflitto, l'Italia ha pianto migliaia di morti, uomini e donne, militari e civili, in patria e all'estero, accomunati dal desiderio di vivere in pace, in un paese libero, lasciandosi alle spalle la dittatura e gli orrori della guerra. Tanti italiani morirono perche' la Patria riprendesse il suo autentico e libero percorso nella storia. Da quel 9 settembre del 1943 prese inizio il riscatto nazionale, la lotta di Liberazione". Sergioha ricordato, sulla portaerei Cavour, l'affondamento della Corazzata Roma nel golfo dell'Asinara il 9 settembre del 1943 attaccata dai bombardieri tedeschi. Un anniversario ...