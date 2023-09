Matrimonio Francesca Ferragni | chi è il futuro sposo Riccardo Nicoletti | carriera | figlio e vita privata

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 9 settembre 2023) Dopo l’addio al celibato di, che è stato organizzato a Mykonos dalle sue sorelle Valentina e Chiara, la curiosità riguardo aldella 34enne, in programma per il 9 settembre presso il Castello di Rivalta, sta crescendo in modo notevole specie per quanto riguarda il, chi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.