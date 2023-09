Mastella | “Autunno alle porte | Covid diventato endemico ma proteggere i fragili” 

...e Firenze con Nardella. Io chiedo un piattino per la condivisione (così, giusto per spaccarlo in testa al lanzichenecco) e la Borsa di Milano chiude al - 2 per cento. Ci attende un......e Firenze con Nardella. Io chiedo un piattino per la condivisione (così, giusto per spaccarlo in testa al lanzichenecco) e la Borsa di Milano chiude al - 2 per cento. Ci attende un...

Mastella: "Autunno alle porte, virus diventato endemico ma è ... anteprima24.it

Comunicato Stampa – Ufficio Informazione Istituzionale del Comune di Benevento “Dopo la pausa estiva, ci prepariamo alla ripresa delle attività anche scolastiche e all’arrivo della stagione autunnale ...Il progetto centrista raccoglie più di un comprensibile scetticismo. Ma Borghi (Italia viva) ci crede: "Lo spazio politico c'è. Schlein e Meloni ...