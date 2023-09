Massimo Segre ha accusato di tradimento Cristina Seymandi durante la festa del loro fidanzamento Il banchiere fa bene a interrompere la relazione | ma il gesto è stato solo un puro un atto di violenza

Leggi su iodonna

(Di sabato 9 settembre 2023) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Dagospia, che l’ha lanciata, l’ha definita “la fiction dell’estate”. Ora che l’estate sta finendo, possiamo trarne qualche conclusione. Partendo da una confidenza. Noi giornalisti tendiamo biecamente a commentare i fatti più discussi sui social: si surfa sull’onda, ci si giova del flusso, e si finisce per alimentarlo. Avendo dedicato a Torino qualche libro e decine di articoli, ho provato a cercare qualche precedente della fictionper trarne un articolo; ma non me ne è venuto nessuno. Non che Torino abbia una storia moralista. Guido Gozzano la definiva “città favorevole ai piaceri”; e non si riferiva soltanto a quello delle confetterie. Cavour infilò sua cugina Virginia, contessa di Castiglione, nel letto dell’imperatore Napoleone III, per indurlo a schierare l’armata ...