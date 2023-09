Marrakech | la fuga dai palazzi che crollano durante il terremoto – Il video

Le telecamere di sicurezza hanno registrato i primi momenti della forte scossa di terremoto di magnitudo 7.0 che ha colpito nella notte il Marocco. Ala terra trema, iniziano a crollare i palazzi e le persone corrono in strada nel panico tra detriti e ...- - > I danni nella medina di- Reuters . Le stesse facce. Imbiancate dalla polvere sollevata dalle macerie e con gli ... Indalla miseria, dalla terra senz'acqua per un clima sempre più ...... case crollate, persone in preda al panico che si sono riversate per strada o indai ... i danni maggiori sono stati registrati nelle province e nei comuni di Al - Halous,, Ouarzazate, ...

Marrakech, la fuga dai palazzi che crollano durante il terremoto - Il ... Open

Il crollo di un palazzo a pochi minuti dalla forte scossa di terremoto che ha colpito il Marocco. Le urla concitate, poi la fuga tra la polvere dei presenti. E’ uno dei tanti video che raccontano il ...persone in fuga e crepe nelle strade circostanti. Il bilancio provvisorio delle vittime riporta 632 morti confermate, con vittime in diverse province e prefetture, tra cui Al Haouz, Marrakech, ...