Marocco | terremoto magnitudo 7 0 nella notte | più di 600 le vittime

(Di sabato 9 settembre 2023) Questailè stato svegliato da una forte scossa didi7.0 della scala Richter, colpendo maggiormente la regione di Marrakech, provocando più di 600e 322 feriti, di cui più di 50 in gravi condizioni. La città, uno dei più importanti centri economici e turistici situata al centro-sud del Paese, si trova ora in una situazione di gravissima difficoltà, con inoltre ingenti danni materiali. Il ministero dell’Interno marocchino ha comunicato il crollo di diversi edifici e la mancanza di elettricità e collegamento internet a lungo. Epicentro del sisma nel centro delLa scossa è stata registrata dai sismografi esattamente verso le 23.11 di venerdì 8 settembre. L’epicentro è stato localizzato nel centro del, a ...

Sono 28mila in tutta la regione i cittadini che provengono dal Paese del nord AfricaCristóbal López Romero, arcivescovo di Rabat (). Era in ufficio " racconta " quando ieri sera un forte, 6.8 nella scala Richter, ha scosso l'intero paese. "Ho sentito tutto l'...Albenga . Ilpiù forte della storia del, quello che nella notte di venerdì 8 settembre ha investito Marrakech. Una forte scossa di magnitudo 7 che ha scosso la terra e che ha provocato oltre 600 ...

Devastante terremoto in Marocco: magnitudo 6.8. Le vittime sono almeno 632, oltre 300 i feriti - Aggiornamento del 09 Settembre delle ore 10:17 - Aggiornamento del 09 Settembre delle ore 10:17 RaiNews

Marrakech, 9 set. (askanews) - Migliaia di persone nel cuore della notte sono scese in strada a Marrakesh dove c'è stato un violento ...Cambio di programmazione su Rai 1 e Rai 2 per seguire gli sviluppi del dramma che ha colpito il Marocco con un terremoto è in onda un Tg1 Speciale terremoto in Marocco. A seguire, in staffetta, alle ...