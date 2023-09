Marocco | terremoto di magnitudo 6 8 | oltre 820 vittime

(Di sabato 9 settembre 2023) La terra ha tremato nella notte in, con epicentro a 70 km da Marrakesh. Si scava nelle macerie per trovare i superstiti. Meloni: "Piena disponibilità dell'Italia". Tajani: "Non ci sono notizie di italiani feriti"

Ildi magnitudo 7 che si è verificato nella serata di ieri inha un bilancio drammatico: ci sono italiani tra le vittime È quello che si chiedono in molti. A rispondere al quesito ci ...L'epicentro a 70km da Marrakesh347013, o donazione on - line, o bonifico bancario specificando nella causale "" tramite: Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma " Iban: IT 24 C 05018 03200 00001 3331 111 ...

Devastante terremoto in Marocco: magnitudo 6.8. Le vittime sono almeno 820, oltre 670 i feriti - Sale a 820 il bilancio delle vittime - Sale a 820 il bilancio delle vittime RaiNews

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 7, ha colpito la regione di Marrakech, in Marocco, provocando oltre 600 morti e centinaia se non miglia di feriti. Il primo bilancio è stato fatto dal minis ..."Sono vicino al Marocco per il tragico terremoto che ha seminato morte e distruzione. L'Italia è pronta ad aiutare, anche per le fasi di soccorso, le autorità marocchine in questi momenti difficili.