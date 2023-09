Marocco | terremoto a Marrakesh | «I morti sono 296» Crolli e blackout | i turisti contattano le ambasciate – Il video

(Di sabato 9 settembre 2023) Una scossa didi magnitudo 7 ha colpito la regione diin. La prima scossa si è veriicata alle 23.11 di venerdì 8 settembre. I sismografi hanno individuato l’epicentro ai piedi dell’Atlante nella provincia di Al Haouz a una profondità di 8 chilometri e a 70 chilometri da. Secondo l’emittente televisiva Al Arabiya ilha provocato 93. Il primo bilancio ufficiale, citato dall’agenzia di stampa Agi, parla di 293e almeno 153 feriti. Le vittime sarebbero soprattutto nelle province di Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua e Taroudant. Secondo quanto riportano i media locali la scossa si sarebbe sentita in tutto il paese, a Safi, Essaouira, Casablanca, Rabat, Sale’, Ke’nitra, Fe’s et Mekne’s. Ma anche ...

MARRAKECH. Una forte scossa disi è verificata alle 22,45 in. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato una magnitudo del 6.8. Le linee telefoniche sono interrotte, e gran parte della città è ...... Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Honduras, Indonesia, Iran , Kazakistan, Kuwait,, ... la modifica del meccanismo finanziario avrebbe l'effetto di un, in particolare per l'...... scrive il quotidiano sportivo in arabo Arriyadiyah, con sede a Rabat in, all'indomani ... Mancini scappa dalla Nazionale:in Figc dopo le dimissioni. I motivi dell'addio Le ...

Marocco, scossa di magnitudo 6,8 tra Marrakesh e Agadir. Il governo: almeno 296 morti e 153 feriti RaiNews

Terremoto in Marocco, crolli e paura Due scosse - la prima molto forte con magnitudo 6,8 - hanno colpito nella notte il Paese con epicentro tra Marrakesh e Agadir. Media locali non confermati parlano ...Due scosse - la prima molto forte con magnitudo 6,8 - hanno colpito nella notte il Paese con epicentro tra Marrakesh e Agadir. Media locali non confermati parlano di decine di morti, i danni sono pesa ...