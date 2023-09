Marocco | primi italiani rientrati | salvi ma e' stato terribile

...400 gli italiani attualmente in, colpito nella notte da un forte terremoto, e 'stanno tutti bene'. Lo ha reso noto il capo dell'Unità di crisi della Farnesina, Nicola Minasi. Oltre ai...italiani rientrati oggi a Roma daldopo la violenta scossa di terremoto che la notte scorsa ha colpito la regione di Marrakech. 9 settembre 2023E' in partenza da Milano il primo camion di aiuti umanitari per gli sfollati del tragico terremoto in. Ad organizzarlo Fondazione Progetto Arca, che ha raccolto ikit di emergenza dedicati soprattutto a donne e bambini: "Le persone ferite sono tantissime, ma quelle che dormono in strada ...

Marocco: primi italiani rientrati,salvi ma è stato terribile Agenzia ANSA

Primi italiani rientrati oggi a Roma dal Marocco dopo la violenta scossa di terremoto che la notte scorsa ha colpito la regione di Marrakech.La Ligue 1 ha annunciato che nel prossimo turno del campionato si terrà un minuto di silenzio, per omaggiare le vittime del Terremoto in Marocco ...