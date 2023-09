(Di sabato 9 settembre 2023) La presidente del Consiglio, Giorgia, oggi a Nuova Delhi per il Vertice G20, ha appreso con "" il tragico bilancio del devastanteche ha colpito il- si legge in ...

La presidente del Consiglio, Giorgia, oggi a Nuova Delhi per il Vertice G20, ha appreso con "dolore" il tragico bilancio del devastante terremoto che ha colpito il- si legge in una nota - ha espresso "vicinanza e solidarietà" al primo ministro Aziz Akhannouch, ai familiari delle vittime e al popolo marocchino, manifestando la "piena ...... e con la Nato, punto forte della politica estera della. Se così fosse, la mossa sarebbe ... di proprietà degli Elkann, vorrebbe aprire ine Spagna. In entrambi i casi Amato sarebbe l'...Ghisleri avverte, cosa rischia il governo. Chi ne approfitta subito Ma non è stato il primo, ... nel marzo 2021 'ilha consentito a circa 10mila persone di attraversare irregolarmente il ...

Marocco, Meloni: dolore per terremoto, pieno sostegno Italia Tiscali Notizie

L'epicentro è stato localizzato 70 chilometri a sudovest di Marrakesh, ad una profondità di 18,5 chilometri. Meloni dal G20: "Pieno sostegno Italia" ...Nuova Delhi, 9 set. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi a Nuova Delhi per il Vertice G20, ha appreso con “dolore” il tragico bilancio del devastante terremoto che ha colpito ...