Marocco-Liberia rinviata dopo il terremoto La Nazionale tutta dona il sangue

(Di sabato 9 settembre 2023) Non solo Hakimi, anche i suoi compagni, si sono recati negli ospedali di Agadir per dare una mano ai feriti

La Federcalcio marocchina ha deciso di rinviare la sfida tradopo il violento terremoto nella notte Di seguito il comunicato della Federcalcio marocchina con la Confederazione Africana di Calcio (CAF). COMUNICATO - "A seguito del terremoto ...Rinviata la partita traper le qualificazioni della Coppa d'Africa. Ma Gambia - Congo si giocherà . L'hotel di Cristiano Ronaldo sta accogliendo degli sfollati . Il terremoto in ...L'evento ha sconvolto il Paese ed è stata rinviata, sfida del Gruppo K delle qualificazioni alla Coppa d'Africa che era in programma oggi allo Stade Adrar di ...

Dramma in Marocco: rinviata la sfida con la Liberia per il terremoto Goal.com

ROMA - Messaggi di solidarietà da tutto il mondo per il Marocco, sotto shock per il terremoto di magnitudo ... sfida del Gruppo K delle qualificazioni alla Coppa d'Africa contro la Liberia. Anche il ...