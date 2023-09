Marocco-Liberia posticipata per terremoto | le reazioni social dei calciatori

(Di sabato 9 settembre 2023) Sono ore drammatiche inper la scossa di magnitudo 7.0 della scala Richter registrata alle 23.11 di ieri. Il bilancio è pesantissimo: sono oltre 1000 i morti e oltre 1200 i feriti. L’epicentro è stato localizzato a 72 chilometri da Marrakech. Tantissimesono arrivate anche dall’Italia, Mattarella: “immensa tristezza, disponibili a contribuire ai soccorsi”. Meloni: “l’Italia è pronta a dare sostegno”. Tajani: “nel Paese si trovano 200 connazionali, al momento nessun ferito”. Numerosi villaggi hanno subito gravi danni. La partita del, valida per le qualificazioni in Coppa D’Africa contro la, è stata rinviata. L’ex interista Hakimi ha scritto sui: “viviamo un momento difficile per tutti noi cittadini. È tempo di aiutarsi a vicenda e salvare più vite possibili. Le ...

