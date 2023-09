Marocco | Cheddira | “Il mio cuore soffre per le vittime del terremoto”

(Di sabato 9 settembre 2023) L’attaccanta marocchino del Frosinone, ed ex Bari, Walid, ha condiviso sui social la sua vicinanza ai connazionali coinvolti nel tragicoche ha colpito ilin queste ore. Ecco le sue parole: “Da questa notte tutto ilattraversa un momento difficile. Il mioper il mio paese. Vivere questi momenti non è facile per tutti. Il nostro pensiero va a tutte lee ai feriti, che Allah li benedica”. SportFace.

Al 33' è Baez che lanciache arriva un po' defilato davanti a Silvestri in uscita, il portiere evita di toccarlo ma l'attaccante delnon trova il filtrante. Nell'Udinese dentro ...Francese di origini marocchine come i suoi nuovi compagni Harroui e, il neo acquisto frusinate vanta 109 gare e 5 reti in Serie A tra Sassuolo e Spezia. E' stato nazionale del(7 ...Dopo questo turno di campionato torneranno in campo le Nazionali e il, in vista della gare di qualificazione alla Coppa d'Africa 2024 contro Liberia e dell'... Waliddel Frosinone e ...

Terremoto Marocco, da Hakimi a Cheddira: il gesto della nazionale Tuttosport

Situazione difficile in Marocco dopo il terremoto: posticipata la partita di qualificazione di Coppa d'Africa contro la Liberia ...LORETO - "Soffro per il mio paese". E non potrebbe essere altrimenti: il bomber loretano italo-marocchino Walid Cheddira è rimasto sconvolto dalle terribile ...