Marisa Leo uccisa dall' ex | lui aveva anche assunto un investigatore per pedinarla

(Di sabato 9 settembre 2023) Un delitto pianificato da giorni, settimane, forse mesi. Emergono nuovi retroscena sull'omicidio diLeo, la donna di 39 annicon una carabina calibro 22 dal suo ex compagno, Angelo Reina, imprenditore di Valderice (Trapani) che poi si è suicidato.Leo'ex: non...

E' un omicidio che preparava da tempo quello che ha commesso Angelo Reina, uccidendo a colpi di carabina calibro 22 l'ex compagna. E' quanto emerge dalle indagini condotte dalla squadra mobile di Trapani. Reina, nelle ultime settimane, aveva noleggiato un'auto e a bordo i poliziotti hanno trovato altri proiettili ..., la 39enne vittima del femminicidio di Marsala da parte dell'ex Angelo Reina che dopo averla uccisa si è suicidato, aveva già denunciato l'uomo e le sue parole erano arrivate fino in ...Pensava che l'ex compagno cambiato, lo aveva fatto "per la figlia", almeno così le aveva fatto credere Angelo Reina , l'uomo che ha uccisoe poi si è tolto la vita. Per questo, la donna aveva ritirato la denuncia per stalking sporta nei suoi confronti. Lo rivela il fratello di, che adesso si prenderà cura della bambina ...

Femminicidio Trapani, il fratello di Marisa Leo: "Mia nipote crescerà con me" Dire

E’ un omicidio che preparava da tempo quello che ha commesso Angelo Reina, uccidendo a colpi di carabina calibro 22 l’ex compagna Marisa Leo. E’ quanto emerge dalle indagini condotte dalla squadra mob ...Per il delitto di Marisa Leo è emersa un'altra verità: lei e l'ex si sono visti non per chiarire, ma perché lei doveva riprendere la figlia ...