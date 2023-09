Marisa Leo ritirò la denuncia per stalking. Si era 'illusa per la figlia'

Pensava che l'ex compagno cambiato, lo aveva fatto "per la figlia", almeno così le aveva fatto credere Angelo Reina , l'uomo che ha uccisoe poi si è tolto la vita. Per questo, la donna aveva ritirato la denuncia per stalking sporta nei suoi confronti. Lo rivela il fratello di, che adesso si prenderà cura della bambina ...la donna vittima dell'ennesimo femminicidio. È stata uccisa dall'ex compagno, Angelo Reina , che poi si è tolto la vita sparandosi sul viadotto che porta a Castellammare del Golfo. ...La vostra sofferenza " rivolgendosi sempre ai familiari die alla comunità salemitana " è così intima e violenta che sento solo il desiderio di stringermi a voi come padre e come pastore ...

Marisa Leo, uccisa dall'ex. Sui social scriveva: "Grazie alle donne che mi ispirano ogni giorno"

Mattarella: violenza figlia di una visione miserabile del rapporto fra i sessi. E le parlamentari della Commissione irrompono al Festival di Venezia. La proposta di Pd e 5 Stelle: educazione sessuale ...TRAPANI – Mauro Leo, fratello di Marisa, uccisa dall’ex compagno in provincia di Trapani, ha chiesto l’affidamento della nipote di quattro anni, figlia della donna. “La nostra nipotina non resterà mai ...