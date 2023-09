Marisa Leo | Reina aveva pianificato il femminicidio Il murales #Stopviolence

(Di sabato 9 settembre 2023)Leo, la 39enne vittima dida parte dell’ex compagno, “vive” in unrealizzato in una delle pareti sotto l’arco di Porta Garibaldi, a Marsala, dall’artista Fabio Ingrassia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Ingrassia (@fabio.ingrassia.art) La donna, uccisa nel tardo pomeriggio di mercoledì 6 settembre dal 42enne Angelo(poi suicidatosi) durante un “ultimo incontro chiarificatore”, appare sorridente con indosso una giacca rossa mentre tiene un cartello in mano che recita: “La mia essenza non è merce di scambio. Stop violenza!”. Sotto al disegno, appoggiate al muro, qualcuno ha lasciato un vaso con tre rose rosse. Il: “Eri e sarai Luce #leo ...

