Mario Rui ed Elmas | i ‘fantasmi’ del Napoli | con Garcia giocano pochissimo

Leggi su napolipiu

(Di sabato 9 settembre 2023) La situazione diRui edsotto la guida diè quanto meno enigmatica, essendo stati utilizzati veramente poco dal tecnico. Ildista affrontando un intenso tour di partite e il mister francese sembra intenzionato a sfruttare al massimo la sua rosa. Tra tutti gli azzurri però due giocatori sembrano essere rimasti ai margini, mai schierati dal primo minuto:Rui ed. Uno scenario ‘particolare’ messo in luce dal Corriere dello Sport. In particolare,Rui, uno dei pilastri deldi Spalletti, non ha ancora avuto l’opportunità di scendere in campo dall’inizio, accumulando solamente 14 minuti contro il Frosinone e 24 contro la Lazio, quando ha sostituito Olivera. Nel match contro il ...