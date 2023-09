Mario Giuliacci | il giorno della pioggia | quando l' Italia sarà travolta dall' acqua

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 settembre 2023) Il meteo subirà un cambio repentino nei prossimi giorni. Diciamo addio al caldo di questa fase settembrina e prepariamoci al ritorno dell'incubo delle piogge con un drastico calo delle temperature. Come sottolinea il colonnellosu meteo.it, adesso c'è una data per le nuove precipitazioni e per il fresco: "Le temperature sono e saranno in salita ancora per tutto il fine settimana e la prima parteprossima. Ci aspettiamo pertanto di nuovo valori molto alti Tra lunedì 11 e martedì 12 su tutto lo Stivale. Ma ecco che proprio in quest'ultima data si avvicina un fronte atlantico moderatamente corposo per il Nord, che potrebbe coinvolgerlo bene mercoledì 13", spiega l'esperto. Ecco che arriva poi la previsione per i prossimi giorni: "Le regioni centrali e quelle ...