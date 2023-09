Marilyn Monroe | la villa a rischio demolizione

(Di sabato 9 settembre 2023) Edificata nel 1929, lasorge in fondo a una tranquilla stradina di Brentwood , un quartiere di lusso in cui il valore del terreno edificabile è altissimo. Per questa ragione il proprietario ...

La villa a Los Angeles nella quale Marilyn Monroe trascorse gli ultimi anni della sua vita, e dove venne trovata morta il 5 agosto 1962, sarà presto demolita. Questa settimana il comune ha accordato al proprietario il permesso di demolizione. I fan di Marilyn Monroe sono in rivolta a Los Angeles.

Lo chalet in stile spagnolo dove la diva visse gli ultimi anni è stato acquistato un mese fa per 8 milioni di dollari. La rivolta dei fan e delle associazioni culturali spinge il consiglio comunale ad intervenire.