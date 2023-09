Manovra | il punto su Irpef | pensioni e natalità | l’annuncio di Leo

(Di sabato 9 settembre 2023) Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha rilasciato una intervista ai microfoni del quotidiano “Il Messaggero” dove ha affrontato vari argomenti In vista della prossima, che il governo targato Giorgia Meloni vuole attuare, ne ha parlato Maurizio Leo. L’attuale viceministro dell’Economia ne ha discusso in una intervista che ha rilasciato al quotidiano “Il Messaggero“. Tanti i temi che sono stati affrontanti come quello delle aliquote, il taglio del cuneo fiscale (uno degli argomenti a cui il governo ci tiene maggiormente) ed evitare che la maggior parte dei lavoratori dipendenti possano trovarsi con uno stipendio più basso nel mese di gennaio. Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo (Ansa Foto) Notizie.comQueste sono alcune delle sue parole: “Le risorse saranno limitate. L’obiettivo è quello di verificare se ci saranno delle ...

: Leo, 'taglio irpef e tredicesime priorità governo. La tassazione delle multinazionali...' '... E' il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo , a fare il, in un'intervista a Il ...L'obiettivo di Fratelli d'Italia per questaè molto chiaro: oltre alla conferma del taglio del cuneo fiscale, a cui a questoè impossibile rinunciare per evitare di far crollare gli ...... significa entrare lì e manifestare la presenza dello Stato." ( Libero ), dai salari alle ...indonesiano aveva sottolineato la portata diplomatica dell'evento con la speranza di avere un...

Manovra, Meloni: «Concentrare poche risorse su provvedimenti di alto impatto». Pressing Pd su lavoro ... Il Sole 24 ORE

È il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, a fare il punto, in un’intervista al Messaggero, sulla riforma fiscale approvata ad agosto e ora in fase di attuazione con i decreti delegati. «Le prime ...Un aiuto per combattere, a detta del Governo, il fenomeno della bassa natalità. In Manovra, infatti, Meloni introdurrà nuovi bonus per uscire dall'inverno ...