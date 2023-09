Maneskin | le ragioni del successo al microscopio

Leggi su panorama

(Di sabato 9 settembre 2023) Alla faccia degli autorevoli critici che li avevano definiti «meteore», i quattro ventenni romani sono la prima e unica band italiana a sfondare in tutto il mondo. Piacciono perché sanno l’inglese, sono glam (li veste Gucci), sono trasgressivi ed esprimono in scena e sui social una sessualità fluida che li ha fatti diventare icone erotiche. Specialmente: perché sanno suonare e hanno reinventato un genere. No, a indebolire lo status di fenomeno mainstream globale non c’è riuscito nemmeno Pitchfork, il sito di critica musicale che si autodefinisce «The most trusted voice in music». Quel «2» in bella vista affibbiato all’ultimo album dei Måneskin, Rush! definito «terribile oltre ogni immaginazione» non ha spostato di una virgola la traiettoria del destino. Al massimo, ha provocato qualche sussulto di piacere ai tanti connazionali, artisti, critici musicali e invidiosi a tempo pieno, che ...