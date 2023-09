Mancini ko con l' Italia | esce per infortunio | ora la Roma è in ansia

(Di sabato 9 settembre 2023) SKOPJE (MACEDONIA DEL NORD) - Scatta l'allarme per l'ma soprattutto per la. La gara di Gianlucacontro la Macedonia del Nord è durata 58 minuti dopo i quali il calciatore ...

SKOPJE (MACEDONIA DEL NORD) - Scatta l'allarme per l' Italia ma soprattutto per la Roma . La gara di Gianlucacontro la Macedonia del Nord è durata 58 minuti dopo i quali il calciatore giallorosso ha chiesto la sostituzione per un problema muscolare.... l'Italia è obbligata a vincere per arrivare allo scontro diretto contro l'Ucrainapossibilità ... CT: MilevskiITALIA (4 - 3 - 3): Donnarumma; Di Lorenzo,, Bastoni, Dimarco; Barella, ...Commenta per primo Notizie poco confortanti per Gianlucadalla sfida tra Macedonia del Nord e Italia. Il difensore della Roma è infatti stato ...particolare riferimento al flessore della ...

Mancini perde all'esordio da ct dell'Arabia Saudita Calciomercato.com

Qualificazioni Euro2024 | Gruppo C Sabato 9 settembre 2023, ore 20.45 National Arena Todor Proesk, Skopje MACEDONIA DEL NORD 1-1 ITALIA (47' Immobile, 81' ...A Skopje l'esordio del nuovo ct con Politano-Immobile-Zaccagni. In palio punti per le qualificazioni a Euro 2024 (ANSA) ...