Mancini | flop alla prima con l’Arabia | il Costa Rica ne fa tre all’ex ct azzurro

L'Arabia Saudita sconfitta 3 - 1 contro il Costarica in un'amichevole di preparazione alle qualificazioni mondiali. Per Roberto, al debutto da ct dell'Arabia, si tratta di un esordio da dimenticare. Per il Costa Rica segnano Francisco Calvo, Manfred Ugalde e Randall Leal. Per l'Arabia Saudita il gol della bandiera ...... un altro fuoriclasse assoluto come Neymar e persino un ct campione d'Europa come Roberto, ...il mancato arrivo del campione egiziano può essere serenamente derubricato come il primo grande...La Nazionale di Robertofallisce la qualificazione al Mondiale. Per la seconda volta di fila, dopo ildi Ventura con la Svezia. Oggi la Macedonia del Nord è una squadra in difficoltà. Lo ...

