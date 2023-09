Mancini | clamoroso flop all' esordio con l' Arabia | la sconfitta durissima

(Di sabato 9 settembre 2023) Comincia con unal'avventura di Robertocome nuovo ct dell'Saudita. Annunciato lo scorso 27 agosto, a due settimane dalle sorprendenti dimissioni da commissario tecnico dell'Italia, il Mancio ha fatto il suo debutto nell'amichevole giocata al St.James' Park di Newcastle - in uno stadio semideserto - dove i Green Falcons sono stati battuti 3-1 dal Costa Rica. Due gol in fotocopia affondano la nuova squadra di: punizione dalla destra e incornata vincente in area, prima di Calvo al 12' e poi di Ugalde sul secondo palo al 32'. Nel finale di tempo l'ex Real Keylor Navas è protagonista con tre importanti parate che negano ai sauditi il gol che poteva riaprire la gara. Nella ripresa meglio i Ticos ma al 67' Navas, con l'aiuto della traversa, salva su Al Dawsari, poi sul corner ...

