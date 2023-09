Manchester United | parla Antony | “Le accuse che ho ricevuto non sono vere”

Antony, attaccante del, ha parlato al canale SBT riguardo alle accuse di violenza sessuale di cui è accusato Antony, attaccante del, ha parlato al canale SBT riguardo alle accuse di ...Commenta per primo L'attaccante delAntony respinge le accuse di violenza domestica e minacce fisiche e psicologiche verso l'ex compagna Gabriela Cavallin. Il brasiliano ha parlato così in un'intervista rilasciata a ...The Sun ha riportato le parole di Ryan Giggs riguardo il rendimento di Sancho col. Il giocatore ex Borussia Dortmund rappresenta ormai un caso da settimane e la rottura col tecnico Erik Ten Hag è emersa in tutto il suo fragore: Sancho non è stato neanche ...

"Ho una madre e una sorella e posso dire che chiaramente la violenza contro le donne è sbagliata, non vorrei mai che a loro accadesse un qualcosa del genere. La nazionale E' stato difficile digerire ...Il Manchester United ha rotto il silenzio rispetto alle accuse di violenza domestica ricevute dal calciatore brasiliano Antony. Il club inglese ha detto che sta "prendendo la questione sul serio", ma ...