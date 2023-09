... da Nkunku , quando rienterà, a Cole Palmer , che per quanto giovani sai che ti possono dare tanto, classe 1997 il francese preso dal Lipsia, classe 2002 l'inglese preso dal, in ...Alla fine penso di aver mostrato alla gente che poteva funzionare e che ilpoteva giocare un calcio fantastico anche con me'.Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Spagna, Rodri ha lanciato un forte appello al calcio europeo. Protagonista al(suo il gol vittoria contro l' Inter che ha deciso la Champions League ), il centrocampista ex Atletico Madrid ha parlato del momento storico vissuto dall' Arabia Saudita ....

Manchester City, Haaland: “Guardiola Dicevano che non avrebbe funzionato” ItaSportPress

Erling Haaland è tornato sui commenti e le critiche a seguito del suo trasferimento al Manchester City, sotto la guida di Pep Guardiola ...Blog Calciomercato.com: Il Chelsea non bada a spese. Il club inglese di certo non può essere definito tirchio nel calciomercato ma disorganizzato forse sì. Se sulla ...