Eppure, le brutte esperienze nonproprio mai. Una donna, ad esempio, ha riportato quello ... Sotto fotografati i due'pazzi'. Nel primo si leggono 2,50 euro per un caffè e una brioche. ...Chiuso di fretta il servizio si passa a tutt'altro argomento:pazzi ed emergenza rincari ... Nel corso della prima puntata noni commenti dal web , e mentre qualcuno sottolinea la ...Neancora tre in concorso: sperèm . VOTO 6: Venezia strikes back ' Strike ' nel senso dello ... e quasi tutti sono ancora in sala a vedere i film), impossibile chiedereseparati e ...

Mancano 4 scontrini in 5 anni: la gelateria di Venezia costretta a una chiusura forzata di quattro giorni ilmattino.it

VENEZIA - Quattro scontrini non emessi nell’arco di cinque anni, cioè meno di una violazione fiscale ogni dodici mesi. Per questo giovedì è scattata la ...VENEZIA - Quattro scontrini non emessi nell’arco di cinque anni, cioè meno di una violazione fiscale ogni dodici mesi. Per questo giovedì è scattata la ...