Malore fatale in piscina | muore a soli 44 anni lasciando moglie e figlia

(Di sabato 9 settembre 2023) Una famiglia stroncata dal dolore. Un uomo di 44mentre trascorreva una spensierata vacanza con lae lapiccola. È successo giovedì intorno alle 18:30 in un albergo sulla riviera romagnola. Leggi anche: Superenalotto, centrato un 5 record: chi è il fortunato e quanto è il suo valore Leggi anche: Tragedia all’Ikea in Italia: ilè statoin44Baldovino Botticelli, 44è deceduto ina causa di unimprovviso. L’uomo faceva il bagno con ladi 7, poi, dopo averla aiutata ad uscire ...

L'uomo, che era in vacanza con la figlia di 7 anni , è stato colto da unmentre giocava con la bambina in piscina. Le indagini della Procura locale hanno stabilito che la causa della ...Savona. Lutto nel savonese per l' improvvisa scomparsa di Silvano Montaldo .per lui unimprovviso mentre si trovava a Laigueglia nella propria abitazione. Aveva 66 anni .È il 29 agosto scorso, una data che resterà impressa nella memoria di una famiglia di Brescia, quando una tragedia improvvisa ha colpito duramente. Elena Maffeis, un'instancabile insegnante di ...

Malore fatale, addio a 53 anni. Elena Maffeis, docente alla steineriana di Trento, lascia tre figli l'Adige

Daniele Mambolo è morto davanti agli occhi della sua famiglia, colpito da un malore improvviso durante la notte. Una comunità in lutto ...Grave lutto per il mondo della cultura, quello del teatro soprattutto: questa mattina è morto Carlo Valle, sessantaduenne attore milanese ormai trapiantato a Sassari da decenni. Carlo Valle ha ...