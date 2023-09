Malore fatale al mare | muore donna di 71 anni

Leggi su bergamonews

(Di sabato 9 settembre 2023) Parre. Si è sentita male mentre era al, nella sua prima vera vacanza nelle Marche, condivisa con la famiglia, dopo il Covid. E per lei non c’è stato scampo. Anna Maria Paganessi si trovava in spiaggia, quando ha cominciato ad accusare i primi sintomi che le sono stati fatali. Si è spenta a 71, sotto gli occhi di tutti i suoi affetti più cari che, da una settimana, stavano condividendo con lei momenti di gioia e spensieratezza. E nonostante i soccorsi tempestivi dei familiari e del personale sanitario, non c’è stato nulla da fare.