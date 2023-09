Mai sentito così tante ca***! Stupri | basta putt***! | Giuseppe Cruciani sbrocca

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 settembre 2023) Non si arresta la polemica su Andrea Giambruno. Il compagno di Giorgia Meloni è stato preso di mira per aver invitato le donne, spesso vittime di, a non perdere il controllo con alcol e droghe. Apriti cielo. La sinistra ha imputato le violenze a un governo patriarcale e di destra. Da qui lo sfogo di: "Oggi, ragazzi miei, mi verrebbe da piangere, mi verrebbe da fare come Parenzo: mettermi a piangere di fronte a questo mondo storto e alle follie che ogni tanto sento". E ancora: "Io vado al manicomio, vado al manicomio. La destra al governo avràcolpe, ma con glinon c'entra una beata mazza. Lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire?". A quanto pare la sinistra preferisce tacere, mandando su tutte le furie il conduttore de La Zanzara: "Io non ho mai ...