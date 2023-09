Macedonia - Italia | terreno di gioco da incubo | ' È un campo di patate'

(Di sabato 9 settembre 2023) SKOPJE () - Tutto pronto a Skopje per la prima in panchina di Luciano Spalletti da Commissario Tecnico dell'nella gara delle qualificazioni ai prossimi Europei contro la...

SKOPJE () - Tutto pronto a Skopje per la prima in panchina di Luciano Spalletti da Commissario Tecnico dell'nella gara delle qualificazioni ai prossimi Europei contro latranne... il campo da gioco . Il terreno della Tose Proeski Arena di Skopje, infatti, è letteralmente un disastro, come ...Le probabili formazioni didel Nord -DEL NORD (4 - 3 - 3) - Dimitrievski; Ashkovski, Musliu, Zajkov, Alioski; Bardhi, Ademi, Elmas; Trakovski, Nestorovski, Miovski. ...Elijf Elmas, centrocampista del Napoli e delladel Nord, ha parlato in vista della sfida contro l'di Spalletti Elijf Elmas, centrocampista del Napoli e delladel Nord, ha parlato in vista della sfida contro l'di ...

Al via un nuovo capitolo per la Nazionale italiana di calcio dopo l'addio improvviso di Roberto Mancini. Questa sera alle 20:45 a Skopje il ...Gli azzurri hanno scelto il proprio numero di maglia, da indossare nella sfida contro la Macedonia del Nord, valida per la qualificazione ai prossimi europei Questa sera l’Italia, guidata dal nuovo CT ...