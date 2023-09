Macedonia-Italia | squalificati | infortunati | diffidati Chi non può giocare questa sera

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023) L’attesa è ufficialmente conclusa. Oggi prenderà il via l’era di Luciano Spalletti quale nuovo commissario tecnico della Nazionale di calciona. Il tecnico toscano, infatti, subentrato al dimissionario Roberto Mancini, sarà per la prima volta sulla panchina azzurra e sarà subito impegnato in un incontro di capitale importanza. L’sarà di scenaalle ore 20.45 in casa delladel Nord valevole per il Gruppo C delle Qualificazioni ai Campionati Europei di Germania 2024. Gli Azzurri saranno impegnati all’Arena nazionale Toše Proeski di Skopje e saranno chiamati a vincere l’incontro, dato che la situazione di classifica nel girone non è semplice. Davanti a tutti troviamo l’Inghilterra con 12 punti in 4 uscite, quindi Ucraina seconda con 6 punti in 3 match, davanti proprio a ...