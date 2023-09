Macedonia-Italia | le pagelle degli Azzurri | Bastoni alza il muro 7 | Donnarumma non c’è 5

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 9 settembre 2023) Skopje – Il nuovo ciclo targato Luciano Spalletti subisce subito una battuta d’arresto. L’non va infatti oltre il pareggio contro ladel Nord, che già lo scorso inverno ci condannò all’esclusione dai Mondiali. Il tecnico di Certaldo ha avuto pochissimi giorni per prendere in mano la squadra e modellarla a sua immagine e somiglianza, ma il tempo è gioco-forza poco. Glihanno avuto qualche occasione importante, ma complessivamente ha dimostrato una scarsa condizione atletica, oltre che qualche deludente prestazione dei singoli. Le: 5. Gigio, dove sei? Sembrano lontani anni luce i tempi in cui “Gigio”va la saracinesca, diventando quasi impossibile da superare. Da quando si è trasferito al PSG, si è perso. Ed anche oggii – nonostante il bel ...