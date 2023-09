Macedonia-Italia | la prima 10 di Spalletti va a Raspadori

(Di sabato 9 settembre 2023) La10 dell’di Lucianova a Giacomo, che con il tecnico di Certaldo nuovo commissario tecnico della Nazionale ha condiviso l’esperienza dello scudetto con il Napoli. Stasera l’diaffronterà ladel Nord nella partita valida per le qualificazioni a Euro2024.indosserà la 10, Immobile scenderà in campo con la solita maglia numero 17. Per quanto riguarda gli altri calciatori del Napoli prestati alla Nazionale, Giovanni Di Lorenzo indosserà la 2, Alex Meret la numero 21, Politano, invece, avrà la maglia numero 7. Di seguito tutti i numeri dei calciatori dell’. Nicolò Barella: 18 Alessandro Bastoni: 23 Cristiano Biraghi: 4 Bryan Cristante: 16 Matteo Darmian: ...

Numero 10 a Raspadori ma sui social la scelta non è stata troppo gradita Stasera alle 20.45 l'scenderà in campo contro ladel Nord provando subito a cancellare i brutti ricordi dell'...Undici giocatori che già contro ladel Nord sono chiamati a giocarsi un pezzo importante di qualificazione all'Europeo della prossima estate e undici differenti situazioni in ottica mercato ...Il destino ha voluto che la primadi Luciano Spalletti affrontasse ladel Nord, l'avversaria contro cui è definitivamente morta l'di Mancini. Era il 24 marzo dello scorso anno, era la semifinale playoff per i ...

Cambiano anche i numeri in casa Italia: Raspadori sceglie la prestigiosa numero 10, Immobile conferma l'ormai suo 17 ...Goran Pandev, ex campione della Macedonia del Nord ha parlato della sfida odierna contro l'Italia. L' ex attaccante della Lazio è stato raggiunto da Gazzetta.it dove ha rilasciato alcune dichiarazioni ...