Macedonia-Italia | giallo Mancini | ‘pentimento’ via social

(Di sabato 9 settembre 2023) Dopo quanto avvenuto nelle scorse settimane con la decisione di lasciare l’che ha fatto molto discutere, Robertoè finito nuovamente al centro del dibattito. Questo fine settimana non ci sarà nessun match di campionato in programma, in virtù della sosta per le nazionali che sono impegnate a giocarsi le gare valide per le qualificazioni alle rispettive competizioni. Ma alla ripresa delle attività, la Serie A avrà in programma due big match di cartello e che da sempre caratterizzano alcune delle sfide più belle del calciono. Ci saranno, infatti, Milan-Inter e Juventus-Lazio, dove ci saranno in palio punti preziosi per quella che è la parte alta della classifica. Nella sfida di Milano c’è in ballo il primo posto, dato che entrambe le squadre sono appaiate a punteggio pieno in cima alla classifica, ma sopratutto, sia ...

Spalletti dopoIl commissario tecnico della Nazionale italiana ha poi aggiunto ai microfoni di Sky Sport: " Ci portiamo via la prestazione che abbiamo fatto, è quella che fa la ...Commenta per primo L'si ferma sul campo delladel Nord , chiudendo il match sull'1 - 1. In gol per gli azzurri il capitano Ciro Immobile , che nel post - partita ha parlato ai microfoni della Rai . Queste ...Commenta per primo Luciano Spalletti , commissario tecnico dell', dopo il pareggio inè intervenuto a Rai Sport : ' La sofferenza è stata sul piano di questo sporco, di queste ribattute, di queste seconde palle . Non siamo stati pronti a ricreare ...

Euro 2024: Macedonia del Nord-Italia 1-1 - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Eljif Elmas, centrocampista della Macedonia del Nord, è intervenuto dopo l'1-1 con l'Italia a Rai Sport: "Per noi è un risultato ottimo perché abbiamo giocato su un terreno di gioco indecoroso. Chiedo ...Gli ucraini occupano il secondo posto nel girone C con 7 in 4 gare, l'Italia insegue con 4 ma una partita in meno rispetto ai rivali che affronteranno martedì a San Siro. A quota 4, ma con 4 gare ...