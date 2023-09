Macedonia-Italia 1-1 | esordio amaro per Spalletti e la qualificazione si complica Non basta il gol di Immobile

Le parole di Luciano Spalletti, ct dell', dopo il pareggio degli azzurri alle qualificazioni agli europei con ladel Nord Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni della Rai dopo il pareggio degli Azzurri contro la...... Portogallo - Lussemburgo , Slovacchia - Liechtenstein Martedì 12 Settembre 2023 Gruppo A : Norvegia - Georgia , Spagna - Cipro Gruppo C :- Ucraina , Malta -del Nord Gruppo F : ...Tutte le partite di qualificazione I risultati di sabato Gruppo C : Ucraine - Inghilterra 1 - 1 ,del Nord -1 - 1 GruppoF : Azerbaigian - Belgio 0 - 1 , Estonia - Svezia 0 - 5 ...

Mi trovo bene in campo, dipende dalle situazioni di gioco. Quando sei in controllo della partita e prendi gol sull'unico tiro in porta un po' ti scende tutto ma siamo l'Italia e dobbiamo reagire dalla ...Il pareggio a dieci minuti firmato da Bardhi su calcio di punizione rovina la festa a Spalletti, che quasi cade pure lui davanti alla Macedonia del Nord come il suo predecessore Mancini un anno ...