Macedonia-Italia 1-1 | esordio amaro per il CT Spalletti

(Di sabato 9 settembre 2023) Termina una con un deludente pareggio l’di Luciano, in grado di imporsi nella gara contro ladel Nord. Non inizia proprio nel migliore dei modi l’avventura di Lucianosulla panchina della Nazionalena da nuovo Commissario Tecnico. L’dell’allenatore di Certaldo non è andata oltre l’1-1 contro ladel Nord, che regala ancora un dispiacere alla Nazionale dopo l’eliminazione agli spareggi per Qatar 2022. Gara complicata per gli azzurri Una gara complicata, che ha visto gli azzurri faticare largamente nella prima frazione, dove entrambe le selezioni hanno avuto modo di sfiorare il vantaggio.1-1:per ...

Nella, che ha comunque giocato una buona partita, mettendo in difficoltà gli azzurri nel primo set, in evidenza Ljaftov con 10 punti personali. È stato un altro giorno di festa incredibile, ...SKOPJE (DEL NORD) - Scatta l'allarme per l'ma soprattutto per la Roma . La gara di Gianluca Mancini contro ladel Nord è durata 58 minuti dopo i quali il calciatore giallorosso ha ...A Skopje l'esordio del nuovo ct con Politano - Immobile - Zaccagni. In palio punti per le qualificazioni a Euro 2024

Comincia l’era Spalletti per l’Italia, che affronta la Macedonia del Nord nel match di qualificazioni agli Europei. 2' GOL ANNULLATO A BARELLA- il centrocampista dell’Inter servito in area di rigore d ...Solo pari a Skopje per l'Italia di Spalletti Non buona la prima sulla panchina azzurra per Luciano Spalletti. Gli azzurri pareggiano contro la Macedonia del Nord a Skopje. Ottimo primo tempo l'Italia, ...