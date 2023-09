Macedonia del Nord-Italia | Tonali | “Non il risultato che volevamo Bisogna rimboccarsi le maniche”

... Portogallo - Lussemburgo , Slovacchia - Liechtenstein Martedì 12 Settembre 2023 Gruppo A : Norvegia - Georgia , Spagna - Cipro Gruppo C : Italia - Ucraina , Malta -Nord Gruppo F : ...L'Italia viene raggiunta nel finale dallaNord, mentre anche l'Inghilterra non va oltre il pareggio in Ucraina. Contenuti top media Kyle Walker pareggia per l'Inghilterra contro l'Ucraina AFP via Getty Images Corpo articolo ...Alla prima prova sulla panchina azzurra, Luciano Spalletti non va oltre l'1 - 1 contro laNord a Skopje con i gol di Immobile al 47' e Bardhi all'81'. Dopo l'eliminazione nella corsa ad ...

Pareggio per Spalletti all'esordio sulla panchina azzurra, con Immobile che sigla il vantaggio ad inizio ripresa e Bardhi per i macedoni a 10 minuti dalla fine L'Italia di Luciano Spalletti si ferma ...(Adnkronos) – Gigio Donnarumma colpevole o innocente sul gol della Macedonia del Nord L’Italia del ct Luciano Spalletti pareggia 1-1 in trasferta nel match valido per le qualificazioni a Euro 2024.