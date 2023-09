Macedonia del Nord-Italia | Qualificazioni Euro2024 | formazioni e diretta tv

(Di sabato 9 settembre 2023) Mancano tante partite alla fine di questeche proietteranno le migliori nazionali europee alla sfida continentale più importante detenuta attualmente dalla Nazionalena di calcio che, dopo aver sconfitto l’Inghilterra ai calci di rigore in quel di Wembley, si è laureata campione d’Europa nel 2021. Chi succederà agli azzurri (permettendo) nella prossima edizione della manifestazione che si terrà in Germania tra due anni? I detentori del trofeo, dopo aver fallito l’accesso agli ultimi Mondiali (Qatar 2022), sono pronti a voltare pagina dopo l’addio di Roberto Mancini e l’arrivo in panchina di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo, campione d’con il Napoli, è pronto per compiere il proprio esordio da Commissario Tecnico nella “vicina” ...

Ad iniziare dalla gara con laNord che non vogliamo sottovalutare". Dialetto Un'Italia che vince per una squadra che cambia. "Questi giocatori sono cresciuti, non sono più ragazzini. ...L'Italia riparte dallaNord per riscattare gli ultimi deludenti risultati: inizia il nuovo corso Spalletti Come scrive la Gazzetta dello Sport, ora l'Italia va in cerca di risposte inNord, ...Proprio in base all'esperienza napoletana, oltre che al poco che si è visto a Coverciano, la rosea immagina l'Italia di stasera, in campo con laNord. Il 4 - 3 - 3 di Spalletti sarà ...

Stasera Spalletti debutta in Macedonia: sfida chiave per Euro 2024. La promessa del Ct che dal Napoli passa all'Italia: "Dobbiamo regalare emozioni. Siamo la squadra di tutti, spero che i tifosi si ...Correva l’anno 2000, un’epoca nella quale l’idea di non potersi qualificare a una grande kermesse non era contemplata e in cui le partite erano ancora commentate dalla straordinaria voce di Bruno Pizz ...