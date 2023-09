Macedonia del Nord-Italia | programma e telecronisti Rai qualificazioni Europei 2024

(Di sabato 9 settembre 2023) Ile isulla Rai didel, match valido per leagli. Dopo la parentesi della Nations League e l’addio di Mancini, la nuova Nazionale di Spalletti riparte dall’incubo macedone, stavolta per ottenere un’importante vittoria a Skopje che può valere tanto in chiave primi due posti. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di sabato 9 settembre.delsarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. SportFace.

Probabili formazioniNord - Italia, le ultime sulle scelte di Luciano Spalletti per il suo esordio con gli azzurri Questa sera a Skopje, la nuova Italia di Luciano Spalletti affronterà laNord ...I pronostici di sabato 9 settembre, oggi tocca agli azzurri di Spalletti: bisogna vincere contro lo spauracchioNord. È il giorno dell'atteso debutto di Luciano Spalletti sulla panchina della nazionale azzurra. Il tecnico toscano, ironia della sorte, esordirà in casa dellaNord, la ...... partita valevole per gli ottavi di finale degli Europei maschili 2023 di volley , in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria,Nord ed Israele. La ...

Macedonia del Nord-Italia, ecco dove vedere in tv la partita che segna il debutto in panchina di Luciano Spalletti ...C'è tanto Napoli stasera. Di ieri e di oggi. Da una parte e dall'altra della gara di qualificazione ad Euro 2024 tra Macedonia del Nord ed Italia, ed anche in panchina. Non ...