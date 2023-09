Macedonia del Nord-Italia LIVE 0-0 | fine primo tempo

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 settembre 2023) L’è ospite delladelnella quinta giornata del Girone C per le qualificazioni all’Europeo 2024: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaL’del neo ct Luciano Spalletti torna in campo per affrontare la quinta giornata del percorso di qualificazione all’Europeo 2024 in Germania. Azzurri ospiti in quel di Skopje delladeldel0-0: sintesi e moviola 1? – Calcio d’inizio per l’. 3? – Gol annullato all’. Di Lorenzo serve in profondità per Barella che era offside. L’arbitro fischia subito il fuorigioco azzurro. 6? – Contatto in area tra Mancini e Bardhi: il giocatore macedone va a ...