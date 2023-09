Macedonia del Nord-Italia | Inter la più rappresentata con Spalletti – TS

(Di sabato 9 settembre 2023)delsegna l’esordio dicome commissario tecnico degli Azzurri. Stasera a Skopje l’sarà la squadra più, come da formazione di Tuttosport. LA PRIMA – Lucianodebutta in una partita non certo semplice,delche ricorda l’eliminazione dai Mondiali di un anno fa con Roberto Mancini. Alle 20.45 a Skopje, in un terreno di gioco in pessime condizioni, l’sarà la squadra piùin formazione, stando a quella di Tuttosport. Sono tre (su cinque convocati) i nerazzurri presenti: Nicolò Barella a centrocampo, Alessandro Bastoni in difesa e Federico Dimarco terzino sinistro. Partiranno dalla panchina ...

