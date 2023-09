Macedonia del Nord-Italia | Elmas | “Terreno di gioco pessimo | chiedo scusa all’Italia e all’Europa”

(Di sabato 9 settembre 2023) “La partita è stata difficile, l’è una grande nazionale e l’1-1 per noi è un buonissimo risultato. Abbiamo giocato su undiaglini e. Su questi stadi non si può giocare a calcio”. Lo ha detto a Rai Sport il centrocampista del Napoli e delladel, Elifdopo l’1-1 contro l’nel match di qualificazione agli Europei del 2024. Su Spalletti, suo ex tecnico al Napoli: “Ho visto tante cose che proponeva con noi, quindi su qualcosa eravamo pronti. Volevano fare possesso palla ma su questoera difficile”, ha aggiunto. SportFace.

Le parole di Sandro Tonali, centrocampista dell'Italia, dopo il pareggio degli Azzurri contro laNord Sandro Tonali ha parlato ai microfoni della Rai dopo il pareggio dell'Italia contro laNord. Di seguito le sue parole. DELUSIONE - "Non è quello che speravamo, non è ...Termina 1 - 1 l'esordio della nuova Italia di Luciano Spalletti sul campo dellaNord . Succede tutto nel secondo tempo, quando Immobile porta avanti gli azzurri di testa prima della risposta dei padroni di casa a dieci minuti dalla fine con un calcio di punizione di ...Commenta per primo Dopo il pareggio dell'Italia in casa dellaNord, Sandro Tonali è intervenuto ai microfoni della Rai , dicendo la sua sulla partita. Queste le sue dichiarazioni : DELUSIONE - 'Non è quello che speravamo, è giusta la delusione, ma ...

(Adnkronos) – L’Italia pareggia per 1-1 in casa della Macedonia del Nord nel match valido per le qualificazioni a Euro 2024 che segna l’esordio del ct Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale.Tonali è intervenuto nel post partita di Macedonia del Nord-Italia 1-1: il centrocampista ha rilasciato dichiarazioni relative alla gestione della gara ...