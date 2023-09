Macedonia del Nord-Italia 1-1 | parte con un pari l’avventura di Spalletti

(Di sabato 9 settembre 2023) L’è ospite delladelnella quinta giornata del Girone C per le qualificazioni all’Europeo 2024: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live L’del neo ct Lucianotorna in campo per affrontare la quinta giornata del percorso di qualificazione all’Europeo 2024 in Germania. Azzurri ospiti in quel di Skopje delladeldel1-1: sintesi e moviola 1? – Calcio d’inizio per l’. 3? – Gol annullato all’. Di Lorenzo serve in profondità per Barella che era offside. L’arbitro fischia subito il fuorigioco azzurro. 6? – Contatto in area tra Mancini e Bardhi: il giocatore macedone va a ...

Debutto amaro per Luciano Spalletti sulla panchina dell 'Italia , impegnata in casa dellaNord nella quinta giornata delle qualificazioni a Euro2024 . La nazionale italiana ha pareggiato 1 - 1 a Skopje: dopo un primo tempo senza reti, gli azzurri passano avanti a inizio ...Skopje,Nord: parte un nuovo ciclo per gli azzurri. Dopo l'era Roberto Mancini , iniziata nel 2018 e finita quest'estate - con il tecnico che è stato assoldato come ct dell'Arabia Saudita - , ...A Skopje l'esordionuovo ct con Politano - Immobile - Zaccagni. In palio punti per le qualificazioni a Euro 2024

L’ex ct del Napoli, arrivato in azzurro da poco dopo le dimissioni improvvise di Mancini, questa sera debuttava in occasione delle qualificazioni agli Europei in casa della Macedonia del Nord, la ...74' Doppio cambio per la Macedonia del Nord: fuori Elezi, dentro Alimi; fuori Ashkovski, dentro Dimoski. 70' Giallo per Dimarco per un fallo da dietro su Elezi. 67' Elmas sfiora il gol del pareggio!