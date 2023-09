Macedonia del Nord-Italia 1-1 | Adani | “Spalletti dovrà lavorare | fermarsi al 47° mi sembra un po’ troppo”

(Di sabato 9 settembre 2023) “L’Inghilterra ne ha fatti sette di gol allaadel, noi invece abbiamo fatto fatica.su questo secondo tempo, perchéal 47° dopo aver trovato il gol del vantaggio miun po’. Devesu quelle caratteristiche umane e caratteriali che ha richiamato spesso in questi giorni, è stato uno stop non atteso”. Così Lelesui canali Rai ha analizzato il pareggio per 1-1 dell’contro ladela Skopje. SportFace.

Italia bloccata (ancora) dallaNord e ora pericolosamente a rischio eliminazione nel girone di qualificazione a Euro 2024. Poche luci e tante ombre per gli azzurri a Skopje , su un ...... l'avventura sulla panchina azzurra di Luciano Spalletti, Al Toe Proeski di Skopje, su di un terreno di gioco ai limiti della praticabilità, l'Italia non va oltre l'1 - 1 contro la...Commenta per primo Eljif Elmas , centrocampista dellaNord , ha parlato dopo l'1 - 1 con l'Italia a Rai Sport : Ecco le sue parole. A CUORE APERTO - 'Per noi è un risultato ottimo perché abbiamo giocato su un terreno di gioco indecoroso . ...

Da una parte l’Italia di Yuri Romanò e Leonardo Scanferla, capaci di superare nettamente la Macedonia del Nord negli Ottavi, dall’altra l’Olanda del nuovo acquisto biancorosso Robert Andringa, che ha ...(Adnkronos) – L’Italia pareggia per 1-1 in casa della Macedonia del Nord nel match valido per le qualificazioni a Euro 2024 che segna l’esordio del ct Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale.