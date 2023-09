Ma Mercurio retrogrado influisce sulla nostra pelle?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 9 settembre 2023) Diciamolo, siamo una generazione (noi dei millennials) che tendiamo a dare la colpa agli astri per qualsiasi cosa. Che sia la congiunzione astrale con lamigliore amica, o col fidanzato. “L’avrei detto che eri scorpione!” oppure “Colpa dise è andata così male”. Sì, almeno una volta l’avrete fatto nella vita, ne siamo certe.può davvero influire sul benessere della? La parola agli esperti Non solo noi millennials comuni mortali però crediamo a tutto questo. Anche le dee dell’Olimpo al di sopra di noi come Taylor Swift che ad aprile aveva dato la colpa del suo infortunio a(capirai, lei vive di astrologia!) o Katy Perry, o tante altre che potremmo ...