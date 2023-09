Lucio Battisti e il difficile rapporto coi giornalisti | “Li teneva a distanza | una scelta che ha pagato”

(Di sabato 9 settembre 2023) La mattina dell’11 settembre 1998 pioveva a dirotto a Multee, come i brianzoli chiamano Molteno. Ricordo la falange di ombrelli che proteggeva il piccolo cimitero del paesino del lecchese in attesa della Mercedes nera con la bara di, morto a Milano, a 55 anni, due giorni prima, l’8, esattamente un quarto di secolo fa. Oggisarebbe stato un anziano compositore, ottantenne. E fa una certa impressione pensarlo. Lui, che è stato la colonna sonora di tanti momenti sentimentalmente importanti della vita di noi nati negli anni 50. Sarebbe stata un’impresa impossibile che lì ci fossero solo i parenti restii al pubblico: già alle prime ore della mattina centinaia di persone, adoratrici di, stazionavano davanti ai cancelli del camposanto, muniti di fiori e bigliettini d’affetto. Così se n’è ...

Sono trascorsi 25 anni dal quel 9 settembre 1998 quando all'età di 55 anni moriva. Uno di quei cantautori geniali e indimenticabili della canzone italiana che continua ad attraversare le mode della musica mescolando rock, black music, fino alla disco, musica latina ...Chi non conosce le canzoni die chi, ognuno a modo proprio, può dire di non aver avutocome amico I suoi brani sono emozioni collettive, momenti da vivere insieme o in solitudine, sogni fatti per sorridere, ...I due si conobbero nei primi anni 60, e da lì iniziò un sodalizio che proiettòin cima alle classifiche italiane nel ventennio 70 - 80: 'manca tanto, se avessimo potuto ...

Il 9 settembre 1998 moriva il cantautore più amato del pop italiano. Una lettera smentisce tutte le dicerie sulla sua fede politica ...ROMA - Sono trascorsi 25 anni dal quel 9 settembre 1998 quando all'età di 55 anni moriva Lucio Battisti. Uno di quei cantautori geniali e indimenticabili della canzone italiana che continua ad attrav ...