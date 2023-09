Lucia Annunciata debutta con il nuovo programma su Radio24 | “Cercheremo di stare fuori dal sentimentalismo e dalla banalità | cosa che non è facile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 settembre 2023) “Racconteremo l’impatto che le notizie più importanti della settimana hanno avuto sul dibattito pubblico.didalche non è. Non sarà un sommario finale, ma una selezione con molte opinioni e disamine, anche personali. A differenza del passato in ‘Amici e Nemici’ non ci saranno interviste canoniche, sentiremo delle persone, ma saranno all’interno delle analisi delle notizie. Ad esempio, stavamo pensando alle punizioni di cui si parla per i giovani, quando nessuno ascolta la versione dei rapper che sono i veri influencer dei giovani”, con queste paroleAnnunziata aveva descritto in conferenza stampa ilche conduce ...