Lucchetta | «Egonu? Denota una fragilità di fondo | tecnica e soprattutto psicologica»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 9 settembre 2023) Il Giornale intervista Andreagrande pallavolista della Nazionale di Velasco (e non solo) Al femminile, intanto, è scoppiato un nuovo caso. «In realtà non c’è nessun caso, perché i fatti dicono che è stata Paola a scegliere di non andare al preolimpico e di prendersi un altro periodo di riposo, dopo quello dell’anno scorso. Questounadi, anche rispetto ad altre stelle del panorama internazionale. Ma il problema parte da lontano, già dall’impostazione che le è stata data da quando ha spiccato il volo dal Club Italia.è un patrimonio della nostra pallavolo, e come tale va preservata. E per farlo le va detto chiaramente in cosa deve migliorare, cosa deve fare ...