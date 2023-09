Lucchese | la trasferta Merletti ko | salta il Sestri Gorgone | ' Match delicato

Il difensore centrale ha un affaticamento muscolare. Il trainer: 'Non giocherà. Ma contro i liguri potrei fare anche altri cambi, dettati dal loro ...Nel Gruppo F troviamo invece il Belgio impegnato incon l' Azerbaigian mentre la Svezia ...SERIE C 18.30 Ancona - Gubbio Arezzo - Carrarese Fermana - Pontedera Sestri Levante -...CALCIO C - Ancora allenamento a Saltocchio per lache, dopo aver reso omaggio al feretro di Diego Checchi, si è allenata sul sintetico di ...affrontare la matricola ligure nella prima...

Lucchese, il primo dei due esami in trasferta - Sport LA NAZIONE

Il mister alla viglia della gara a Carrara: "Giochiamo contro una squadra forte, sarà una partita complicatissima" ...Serie C: rossoneri verso la gara sul neutro di Carrara contro il Sestri Levante. Un’occasione ghiotta per cercare la vittoria ...